В Волгограде контрактник хотел украсть с карты чужие деньги, а потерял свои

Благодаря электронным банковским сервисам сегодня волгоградцы имеют доступ к своим счетам, даже находясь вдали от дома или даже в воинской части, например. Вот, именно так контрактрик из Камышина и присвоил себе чужие 180 тысяч рублей. Спросите, как? Вот, что «КП-Волгоград» рассказали в областном суде:

«26-летний Сергей Орефьев, находят на воинской службе, отдал свою банковскую карту другому человеку. И вдруг он получает смс с номера «900» на свой телефон, где сообщалось, что на его карту перечислили 180 тысяч рублей. Орефьев решил забрать эти деньги. Он позвонил в банк и, указав все данные, заблокировал карту. Потом он попросил выпустить ему новую. После чего военнослужащий перевел со своего банковского счета на новый эти 180 тысяч рублей, и распорядился ими по своему усмотрению».

Потерпевшим оказался некий знакомый «Ш.», как указано в релизе суда. Он то и подал на Орефьева в суд, с требованием вернуть его деньги.

- Только в суде Орефьев признал свою вину. Украденные деньги вернул знакомому до копейки. Но кроме того, суд приговорил его к штрафу в размере 80 тысяч рублей, - уточняют в суде