Волгоградец снял убийство собаки на телефон, чтобы напугать бывшую

В Городищенский районный суд направили материалы уголовного дела в отношении 21-летнего Николая Никита: он убил свою собаку, чтобы испугать бывшую девушку и ее парня. Молодой человек вывез питомца в лесополосу и снял изуверства на телефон. Сначала обвиняемый в живодерстве пытался повесить животное, но не вышло. Тогда в ход пошел нож. Два удара, собака умерла.

- Из показаний Никитина, данных им в качестве обвиняемого, следует, что данное преступление он совершил, чтобы напугать бывшую девушку и её супруга, которые, с его слов, мешали ему нормально жить. Он пояснил также, что собаку ему было не жалко, он использовал её, как инструмент воздействия на людей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Служитель Фемиды ознакомится с материалами дела, доказательной базой, показаниями Никитина. После этого решит, будет ли оно принято к производству.