Волгоградский полковник занял руководящую должность в УМВД Архангельской области Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В волгоградской полиции кадровые изменения: начальник ОМВД России по Светлоярскому району Алексей Кульченко покинул свою должность. По приказу министра внутренних дел РФ от 29 марта полковник назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Архангельской области.

Всю свою жизнь Кульченко проработал в нашем регионе, много лет продвигался по службе. В 99-ом начинал с обычного следователя в ОВД Октябрьского района, после этого 10 лет проходил службу в угрозыске. В 2010 году стал начальником полиции в Октябрьском районе, через год руководил ОП №6 в Советском районе Волгограда. В 2017 по 2018 года был замначальника УМВД города-героя. По март нынешнего года следил за порядком в Светлоярском районе.

- В 2020 году выезжал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ. За отличную службу неоднократно награждался ведомственными наградами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.