Волгоградская область получила еще 18 тысяч доз вакцины от коронавируса

Сделали две прививки более 61,5 тысячи волгоградцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Третья за текущую неделю партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила 1 апреля в Волгоградскую область. Регион получил еще почти 18 тысяч комплектов препарата, если точнее, 17 960 двойных доз отечественной вакцины. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, вакцину в регион доставляют в соответствии с графиками Минздрава РФ. На сегодняшний день в 57 прививочных пунктах области есть необходимый запас препарата.

В целом Волгоградская область получила более 122 тысяч комплектов антиковидной вакцины. Только на этой неделе пришло более 50 тысяч наборов. Первую прививку уже сделали около 93 тысяч человек, оба укола - 61,5 тысячи волгоградцев. При этом большая часть вакцинированных старше 60-ти лет.

Запись на прививку открыта как в поликлиниках, так и через портал Госуслуг.