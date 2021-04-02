«Чувствую себя отлично»: 106-летняя волгоградка сделала прививку от COVID-19

106-летняя Елизавета Бойкова вакцинировалась от коронавируса. Фото: пресс-служба областной администрации.

106-летняя Елизавета Бойкова из Волгоградской области вакцинировалась от коронавируса: медики приехали домой к долгожительнице и поставили прививку. Препарат «Спутник V» волгоградка перенесла хорошо, сейчас чувствует себя отлично. Кстати, когда началась массовая вакцинация, пенсионерка одна из первых записалась в очередь. Теперь Елизавета Ильинична по праву самая зрелая вакцинированная жительница региона.

- Долгожительница проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Она родилась 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Дубовского района. Супруга потеряла во время Великой Отечественной, оставшись с маленьким сыном на руках. Но воля и неутомимая энергия позволили ей выстоять, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Всю жизнь Елизавета Бойкова трудилась, не покладая рук. Возможно, в активном образе жизни, трудолюбии кроется секрет долголетия волгоградки.