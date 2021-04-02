Волгоградцу ужесточили срок за поножовщину на парковке

Судья ужесточил наказание волгоградцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Волгоградский областной суд ужесточил наказание Мальсагову, виновному в потасовке за парковочное место. Вместо условного срока он получил реальный – 2 года колонии-поселения. Напомним, инцидент произошел 31 марта прошлого года у одного из автосервисов в Центральном районе Волгограда. Осужденный поставил «Тойоту Ленд Крузер», заняв несколько мест. Когда сотрудник попытался припарковать машину клиента, завязался конфликт.

- Мальсагов достал нож и высказал в адрес мужчны угрозу убийством. После чего в ходе обоюдной борьбы подсудимый нанёс потерпевшему удар кулаком по лицу и не менее 4-х колющих и режущих ударов в область лица, шеи и туловища, причинив лёгкий вред здоровью, - рассказали «КП-Волгоград» в облсуде.

Центральный районный суд приговорил Мальсагова к условному срок, но потерпевший оспорил приговор. Прокуратура поддержала позицию, что волгоградца необходимо наказать строже. Облсуд разделил эту позицию.