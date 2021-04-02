Волгоградцев предупреждают о больших счетах за воду для полива

Если счетчика нет, то платить придется за полив всей площади участка. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 апреля в Волгограде и области стартовал поливной сезон, который продлится вплоть до 1 октября 2021. Все эти шесть месяцев жителям частных домов будут начислять плату за полив либо по нормативу, либо по счетчику. В первом случае заплатить придется дороже. Поэтому «Концессии водоснабжения» призывают волгоградцев установить приборы учета на воду, чтобы сократить расходы на полив.

Если счетчика нет, то платить придется за полив всей площади участка, даже если на нем всего пара грядок и несколько деревьев. Поэтому с каждым годом частных домов, где поставили водомеры, становится все больше. За пять последних лет их количество выросло с 17 до 40 тысяч.

Чтобы установить водомер, нужно обратиться «Концессии» для оформления документации, купить сам счетчик, установить его самостоятельно или при помощи специалистов, затем нужно ввести прибор учета в эксплуатацию, подав заявку через офисы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», по почте или на электронную почту info@investvoda.ru.