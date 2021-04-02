В Волгограде родные умершего от ковида водителя скорой отсудили 300 тысяч у больницы

Николаю Маренкову было всего 58 лет, он умер от последствий коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ Николай Маренков стал 33-й жертвой коронавируса в Волгоградской области и пятым среди работников системы здравоохранения. Спустя несколько месяцев после его смерти Ворошиловский районный суд взыскал с больницы компенсацию морального вреда пользу его близких. Жена, сын и мать получат 300 тысяч - по 100 тысяч рублей каждый. При этом изначально семья погибшего медика просила выплатить им 3 миллиона рублей.

- Работодателем не были обеспечены надлежащие условия труда в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с чем во время исполнения трудовых обязанностей Николай заболел и скончался от последствий коронавирусной инфекции, - сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение суда еще могут обжаловать, оно не вступило в законную силу.

- Семья уже получила страховые выплаты ФСС в полном объеме в размере более 2,7 миллионов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

В ведомстве утверждают, что Иловлинская ЦРБ, как и другие больницы области, имеет необходимый запас средств индивидуальной защиты и все сотрудники ими обеспечены.

Напомним 58-летний Николай Иванович Маренков работал водителем скорой помощи. Во время регулярного медосмотра у него обнаружили коронавирус. Течение болезни было стремительным, у мужчины развилась двусторонняя пневмония, дал осложнения и сахарный диабет. Сначала его положили в третью больницу, затем перевели в реанимацию ВОКИБ №1. В начале лета 2020 года Николая Маренкова не стало.