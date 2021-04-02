Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2020 год

Фото предоставлено пресс-службой банка УРАЛСИБ

По итогам прошлого года прибыль Банка составила 5,4 млрд. рублей. Активы выросли с 457,6 млрд. рублей в 2019 году до 508,3 млрд. рублей. А собственные средства (капитал) Уралсиба за 2020 год увеличились с 55,3 млрд. рублей до 58,9 млрд рублей.

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году банк продолжил реализовывать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Успешные результаты Уралсиба на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»