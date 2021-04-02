На юге Волгограда начался ремонт дорог

В 2021 году отремонтируют дороги на 40 улицах города. Фото: мэрия

Ремонт дорог весной 2021 начался уже в четырех районах Волгограда. В Красноармейском дорожники МУП «ДСЭР Советского района» приступили к реконструкции проспекта Канатчиков. Здесь на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» заменят асфальт на площади более 11 тысяч квадратных метров и благоустроят бульварную часть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, асфальт обновят вдоль всего проспекта Канатчиков от улицы 50 лет Октября до улицы Бахтурова. Рабочие уже приступили к замене бордюров, кроме того, им предстоит восстановить около 35 колодцев, обновить дорожное покрытие на съездах во дворы и на пересечении с улицей Ломакина. Имеющиеся на проспекте гранитные бордюры обещают почистить и вернуть на место. Приступили к ремонту дорог и на улицах Дежнева и Куйбышева в поселке Сакко и Ванцетти.

Всего в этом году в Красноармейском районе отремонтируют дороги на семи улицах, среди которых Минская, Бутурлиновская, Кооперативная и Тельмана. В целом в городе избавят от ям 40 улиц. В ближайшие дни работы начнутся на улицах Лавровая и Майская в Кировском, на улицах Нильской и Тургенева в Дзержинском, на улице Дружбы Народов в поселке Верхнезареченский ТЗР.