Волгоградец перевел лжеброкерам 6,5 миллионов рублей

Аферисты продолжают обманывать волгоградцев, притворяясь то сотрудниками банков, то продавцами услуг. 64-летний житель Центрального района Волгограда перевел мошенникам рекордную сумму денег – почти 6,5 миллионов рублей. Он хотел заработать, положив все свои сбережения под проценты, но всего лишился.

- В период с ноября 2020 года по март 2021 года потерпевший частями перевел злоумышленникам 6 миллионов 493 тысячи рублей через различные интернет - платформы на электронные кошельки. Номера телефонов лжеброкеров заблокированы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Нередко волгоградцы сами отдают данные своих счетов или доступ к онлайн-банку: в эти сутки у 43-летнего женщины из Среднеахтубинского района таким способом украли 168 тысяч рублей.

По этим фактам полицейские проводят проверку. Жителей региона предупреждают: не доверяйте незнакомцам! Если возникают вопросы о состоянии счета, несанкционированных переводах – обращайтесь в банк.