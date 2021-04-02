Из школы в Волгоградской области эвакуировали 700 детей из-за слезоточивого газа

Учеников пришлось вывести из школы. Фото: Иван ВИСЛОВ

«Камышин. В школе 15 эвакуированы все ученики и учителя. Неизвестный распылил слезоточивый газ. Дети стали задыхаться. У некоторых школьников наблюдаются рвота и аллергические реакции», - сообщение о ЧП в одной из школ города Камышина Волгоградской области появилось в соцсетях днем в пятницу 2 апреля. В региональном главке МВД «КП-Волгоград» сообщили, что происшествие действительно имело место. Однако информацию о срочной эвакуации учащихся и педагогов опровергли.

- Около 700 учеников вывели из здания на улицу. Никакой экстренной эвакуации не было, никто не пострадал. Сейчас инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку в школе, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Как выяснилось, один из 14-летних учеников принес с собой в школу газовый баллончик. Сейчас подростки утверждают, что они думали, что в баллончике вовсе не слезоточивый газ, а дезодорант. Поэтому ребята распылили его в туалете на первом этаже. Никакого криминала при этом не было. Слезоточивое вещество долго не выветривалось, поэтому администрация школы приняла решение приостановить занятия.