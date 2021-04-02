В Волгограде пустят дополнительный транспорт на матч Ротор - Локомотив

На стадион отвезут трамваи троллейбусы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В субботу 3 апреля 2021 года в 14.00 на «Волгоград Арене» «Ротор» принимает одного из лидеров РПЛ - московский «Локомотив». Последние матчи собирали по 5 тысяч зрителей, но в этот раз их будет больше. Поэтому в день матча 3 апреля в Волгограде решили усилить работу горэлектротранспорта. Болельщиков отвезут на стадион и развезут по домам дополнительные скоростные трамваи и троллейбусы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, перед началом матча МУП «Метроэлектротранс» выведет на линию СТ дополнительно 4 трамвая. Интервал движения составит около 5 минут. Дополнительно 4 троллейбуса выйдут и на маршрут №12 «Спартановка – Детский центр». Ходить «рогатые» будут через 7 – 9 минут.

После матча Ротор – Локомотив у стадиона болельщиков будут ждать 6 троллейбусов, которые по мере заполнения салона поедут до «Спартановки» и до остановки «Больничный комплекс».