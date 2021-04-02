В Волгограде кондуктор высадила 15-летнего школьника из автобуса в семь утра

Департамент и перевозчик проводят проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И снова в Волгограде разборки с кондуктором, который высадил несовершеннолетнего из общественного транспорта. Инцидент произошел 1 апреля в 6:40 часов в автобусе №95, который курсирует из Кировского в Тракторозаводской районы Волгограда: контролер отказал в проезде 15-летнему школьнику – он не смог оплатить проезд. В то утро подросток спешил на занятия, но ему пришлось пересесть на другой транспорт. Мама учащегося узнала об этом случае и после обеда написала жалобу в департамент городского хозяйства.

- На основании полученных данных департамент городского хозяйства совместно с перевозчиком ООО «ВАП», обслуживающим автобусный маршрут №95, начали проверку. В случае подтверждения информации о неправомерных действиях кондуктора автобуса, к нему будут применены меры дисциплинарного взыскания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.