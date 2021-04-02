На прививку от ковида мобильные бригады доставили тысячу пенсионеров из сел Волгоградской области

Если в Волгограде сделать прививку от коронавируса можно неподалеку от дома в каждом районе города, то у жителей села такой возможности нет. Съездить в райцентр для мгногих пожилых людей проблема. Поэтому их в пункты вакцинации доставляют специальные мобильные бригады. К началу апреля уже почти тысяча жителей старшего возраста из отдаленных районов области воспользовались услугой бесплатной доставки в прививочные пункты.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, специальный транспорт для доставки в пункты вакцинации есть во всех муниципалитетах. Это 36 автомобилей класса «универсал».

По информации комитета соцзащиты, мобильные бригады на сегодня уже сделали около 350 выездов. Больше всего отличились Иловлинский район, где отвезли на прививку и обратно 130 пенсионеров. Следом идут Нехаевский (109 человек) и Даниловский (96 человек) районы.

Подать заявку на доставку на прививку и обратно проживающие в сельской местности пожилые люди могут через медработников. Те формируют маршруты и сообщают дату поездки.