На юге Волгограда раскопают песчаный карьер

Депутаты Волгоградской гордумы опять приняли целый пакет документов, который касается перевода земельных участков из одного назначения в другое. Так, по велению народных избранников в Волгограде в скором времени появится новый песчаный карьер и новая база для сотрудников МЧС.

В частности, один из земельных участков, который сейчас арендует МБУ «Северное», перевели в зону, предполагающую разработку песчаного карьера.

- Этот карьер обеспечит город в зимний период песчано-соляной смесью для обработки дорожных покрытий, - поясняют в гордуме Волгограда.

Кроме того, депутаты выделили еще несколько участков ООО «Родниковая Долина», чтобы компания могла расширить зону новостроек. А еще перевели участок по улице Авиаторской в Советском районе в зону объектов специального назначения. На месте, где сейчас пустырь, планируют построить объект гражданской обороны для последующего размещения отряда МЧС.