Без паники: в Волгограде коммунальщики и спасатели будут жечь камыш

Выжигать камыш будут под строгим надзором спасателей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Пока трава еще не окончательно высохла под палящим волгоградским солнцем, в Волгограде проводят контролируемый пал сухой растительности (из-за которой часто в городе вспыхивают ландшафтные пожары). Как раз завтра, 2 апреля, в городе будут выжигать камыш. Так что волгоградцев просят не паниковать.

- С 9.30 утра сотрудники муниципальных учреждений ЖКХ вместе со спасателями ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также специалистами городского комитета гражданской защиты населения будут вести контролируемый пал сухой травы. Выжигать камыш будут на двух участках: в пойме реки Царица - от Астраханского путепровода до улицы Глубокоовражной, и на границе между Кировским и Красноармейским районами, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

В планах у коммунальщиков и спасателей уничтожить сухой камыш на территории свыше 50 тысяч квадратных метров.

- Чтобы огонь не распространялся стремительно, выжигать камыш будут небольшими участками. И выжигать будут на тех территориях, где нет угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры (ну и, естественно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности - заранее выставляется спецтехника, учитываются все условия распространения огня и так далее), - уточняют в администрации Волгограда.

Отметим, что такой контролируемый пал камыша ведется в Волгограде каждую весну, благодаря чему, говорят, в городе значительно сократилось число ландшафтных пожаров в летний период.