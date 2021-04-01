С 1 апреля волгоградцам запретили разводить костры

Солнышко в Волгоградской области пригревает все сильнее, от грязи уже почти не осталось следа и сухая трава становится опасным источником пожаров. Поэтому по традиции в регионе с 1 апреля устанавливается пожароопасный сезон. Что это значит? А значит, что нельзя отныне разводить костры, где ни попадя, нельзя сжигать мусор и сухую траву, а также пользоваться открытыми источниками огня.

Как уточнили «КП-Волгоград» в администрации региона, действовать этот пожароопасный период будет до 31 октября. В это время в области будут усилены меры противопожарной безопасности. Уже сейчас в муниципалитетах идет активная работа по установке противопожарных барьеров и опашке лесов, выполняют покос сухой растительности. Со своей стороны владельцев частных домов также просят соблюдать правила безопасности: во избежание возгораний сухостои, горючие и бытовые отходы не должны находиться на придомовых территориях.