Операция длилась 5 часов: в Волгограде врачи спасли жизнь беременной женщине с инсультом

Женщину оперировали в волгоградской больнице №25 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде врачи сотворили настоящее чудо, проделав огромную работу. Они спасли жизнь беременной женщине с инсультом. Ее экстренно госпитализировали из Волжского в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. У пациентки было кровоизлияние и аневризма сосудов головного мозга. Медики оперативно приняли решение проводить хирургическое вмешательство. Операцию проводили эндоваскулярные хирурги, нейрохирурги, анестезиологи 25-й больницы и кардиоцентра, а также акушеры-гинекологи и неонатологи областного клинического перинатального центра №2.

- Такой состав бригады был собран, чтобы каждый из специалистов мог при необходимости приступить к выполнению своего этапа помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Операция продолжалась 5 часов. И ее результат оказался положительным. Врачам не пришлось прибегать к преждевременным родам и большой нейрохирургической операции. После хирургического вмешательства пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Медикам удалось сохранить беременность. Будущий малыш продолжает развиваться в оптимальных условиях утробы матери.