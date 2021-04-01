Волгоградский фонд капремонта выбрал коллекторское агентство для работы с должниками

Фонду задолжали миллиарды рублей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сотрудники фонда капремонта Волгоградской области не справлялись с претензионно-исковой работой с должниками, которые не уплатили около двух миллиардов рублей взносов. Поэтому посредством электронного аукциона для этого наняли стороннюю фирму. Подрядчик уже определен. Заниматься долгами по капремонту, рассылать претензии и готовить иски для подачи в суд в отношении должников по капремонту отныне будет ООО «Юридическая компания «Бюро кредитных решений» - это коллекторское агентство, сведения о котором содержатся в специальном госреестре.

- В настоящее время специалисты регоператора проводят работу по заключению контракта с данной подрядной организацией на ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за капремонт, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта.

Регоператор подчеркивает, что у коллекторов не будет персональных данных должников, так что нарушений закона в этом плане не будет.

При этом штатные сотрудники фонда капремонта тоже будут заниматься долгами, как и раньше вести претензионно-исковую работу. Но уже не с жителями. В их ведении останутся владеющие недвижимостью в жилом фонде индивидуальные предприниматели и юридические лица.