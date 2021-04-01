С 1 апреля на волгоградских водоемах открыта навигация

Не забудьте о регистрации судов и спасательных средствах. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

С сегодняшнего дня, 1 апреля, на волгоградских водоемах официально открыта навигация. А значит, уже сегодня по Волге поплывут транзитные суда, а владельцы яхт и лодок смогут отправиться на речные прогулки. При этом в МЧС напоминают, что с 1 января 2021 года в России заработали новые правила пользования маломерными судами.

- Обращаем внимание, что спасательные средства на всех частных судах теперь в обязательном порядке должны быть сертифицированными и соответствовать размеру и массе лиц, их использующих. За нарушение правил использования индивидуальных спасательных средств, предусмотрена административная ответственность судовладельцев, в том числе тех, чьи суда не подлежат государственной регистрации, - уточняют в региональном управлении МЧС.

И напоминают о необходимости госрегистрации в реестре маломерных судов. На тех судах, что не подлежат регистрации, обязательно должны быть нанесены идентификационные (бортовые) номера и освидетельствование.