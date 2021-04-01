В Волгограде у владельца азартных игр арестовали машины на 2 млн рублей

Сотрудники волгоградского следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего владельца игорного бизнеса из Волгограда. Мужчине грозит наказание по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Чтобы заработать, он открыл ряд точек по всему областному центру, которые пользовались популярностью среди горожан.

- По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2020 года фигурант уголовного дела организовал и проводил азартные игры в 11-ти нежилых помещениях, расположенных в Красноармейском и Кировском районах города-героя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

В процессе следствия мужчина признал вину. Два его автомобиля стоимостью 2 миллиона 150 тысяч рублей арестовали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрит мировой судья участка №88 в Кировском районе.