В Волгограде пропал пенсионер, страдающий провалами в памяти

Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото из личного архива семьи пропавшего пенсионера.

В Волжском потерялся 70-летний пенсионер - Валерий Николаевич Дзюбак. Родные сбились с ног и просят волгоградцев помочь в поиске. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому найти его крайне необходимо.

«Помогите найти человека!», - с таким призывом о помощи опять обращаются волонтеры волгоградского поискового отряда «Лиза Алерт». – Пенсионер ушел из дома вчера утром – 31 марта, и до сих пор о его местонахождении нет информации.

Известно, что волжанин проживал на острове Зеленый в садовом обществе «Химик». Там его и видели в последний раз.

Приметы разыскиваемого: рост 165, нормального телосложения, волосы русые с залысиной, глаза карие.

В день пропажи был одет в синий спортивный костюм с цветные ромбами на куртке, сверху- черная стеганная жилетка. На ногах - черные кроссовки, на голове - черная утепленная бейсболка.

- Всем, кто может сообщить какую либо информацию о местонахождении, просим позвонить в полицию по телефону «02», либо куратору-волонтеру по телефону 89954047388, - обращаются к волгоградцам поисковики.