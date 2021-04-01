В наморднике и на привязи: волжане жестоко избавились от домашней собаки

Фото: волонтеры.

Недалеко от дачного сообщества в Волжском на берегу Ахтубы владельцы избавились от надоевшего пса по кличке Тунгус: собаку привязали к дереву, надели намордник и уехали. Как рассказали «КП-Волгоград» волонтеры, это случилось около недели назад. Он долго скулил и лаял, пока его не нашли неравнодушные. Опытная зоозащитница Юлия Пильщикова и сама трое суток не могла подобраться к животному – пес находился в стрессе, проявлял агрессию. Есть и пить он не мог. Общими усилиями удалось забрать когда-то домашнего любимца и привезти в приют «Хвостики».

Волонтеры часто сталкиваются с подобными случаями, в этот раз они даже нашли бывших хозяев Тунгуса. В семье воспитывается маленький ребенок, но точная причина такого поступка неизвестна.

- Иметь в приюте свободный вольер - непозволительная роскошь. Мы и не имеем таковых никогда (напомню, на передержках 42 собаки именно по причине отсутствия мест в приюте. Мы взяли Тунгуса на одну неделю. Задача - за эти семь дней построить вольер для новенького.

Неравнодушные волгоградцы тоже могут поучаствовать в судьбе спасенного животного (информация по ссылке).