Суд ужесточил наказание для волжских застройщиков «АхтубаСитиПарка»

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Прокуратура Волгоградской области добилась ужесточения наказания для застройщиков жилого комплекса «АхтубаСитиПарк» в Волжском, которые обманули на миллионы рублей своих дольщиков. Сегодня, 1 апреля, Волгоградский областной суд пересмотрел «слишком мягкий» вердикт Волжского горсуда и добавил сроки и 45-летнему гендиректору ЗАО «Классик» Василию Боровцову и руководителю данного проекта 49-летнему Вадиму Старцеву.

Как установили в суде, компаньоны взялись построить в Волжском три многоэтажки на проспекте Ленина. Для запуска проекта они взяли взаймы деньги у аффилированных с фирмой-застройщиком организаций. Потом стали привлекать средства дольщиков. Договоры о долевом строительстве заключили 200 волгоградцев . Но из 250 миллионов рублей, полученных от дольщиков, 1890 миллионов пошли не на строительство, а на выплату займов и процентов по ним. В итоге ни один дом так и не был построен (на данный момент одну многоэтажку завершили, еще две так и не сдали в эксплуатацию.

- Свою вину бизнесмены не признали. Волжский суд приговорил Боровцова к 5 годам колонии, а Старцеву дали 4 года условно с испытательным сроком 5 лет. Прокуратура посчитала такой вердикт слишком мягким и оспорила его. В итоге Волгоградский областной суд приговорил Боровцова к 7 годам заключения, Старцева – к 4 годам. Оба отправятся в колонию общего режима, - сообщают «КП-Волгоград» в региональной прокуратуре.- Приговор вступил в законную силу.