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Происшествия1 апреля 2021 14:32

Под Волгоградом коммерсант сэкономил на обработке дорог полтора миллиона бюджетных рублей

На бизнесмена завели уголовное дело за мошенничество
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Еще одного волгоградского бизнесмена поймали на хищении бюджетных денег. На этот раз на мошенничестве попался коммерсант, который занимался посыпкой дорог пескосоляной смесью в зимний период. Сэкономил он на обработке проезжей части, надо сказать, немало – полтора миллиона рублей. Вскрыла хищение прокуратура Иловлинского района Волгоградской области.

- Администрация Иловлинского городского поселения заключила контракт с предпринимателем выполнение работ по посыпке противогололедными материалами дорог Ильвли. При этом у данного бизнесмена даже мощностей соответствующих не было, чтобы выполнить контракт. Поэтому он заключил договор с субподрядчиком. Тот в свою очередь израсходовал на обработку дорог всего 105 тысяч рублей и фактически выполнил работы на площади 161 тысяча квадратных метров, тогда как в контракте было оговорена площад 1,5 миллиона «квадратов». При этом акты выполненных работ ему подписали и получил он из бюджета более 830 тысяч рублей, - рассказывают в областной прокуратуре.

По такой же схеме «сэкономил» бизнесмен и на втором подобном контракте, получив незаконно из бюджета еще 830 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки, которую проводили вместе с УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону, на коммерсанта завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Расследованием занимается СО ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области.

Криминал