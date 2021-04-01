Под Волгоградом коммерсант сэкономил на обработке дорог полтора миллиона бюджетных рублей

Еще одного волгоградского бизнесмена поймали на хищении бюджетных денег. На этот раз на мошенничестве попался коммерсант, который занимался посыпкой дорог пескосоляной смесью в зимний период. Сэкономил он на обработке проезжей части, надо сказать, немало – полтора миллиона рублей. Вскрыла хищение прокуратура Иловлинского района Волгоградской области.

- Администрация Иловлинского городского поселения заключила контракт с предпринимателем выполнение работ по посыпке противогололедными материалами дорог Ильвли. При этом у данного бизнесмена даже мощностей соответствующих не было, чтобы выполнить контракт. Поэтому он заключил договор с субподрядчиком. Тот в свою очередь израсходовал на обработку дорог всего 105 тысяч рублей и фактически выполнил работы на площади 161 тысяча квадратных метров, тогда как в контракте было оговорена площад 1,5 миллиона «квадратов». При этом акты выполненных работ ему подписали и получил он из бюджета более 830 тысяч рублей, - рассказывают в областной прокуратуре.

По такой же схеме «сэкономил» бизнесмен и на втором подобном контракте, получив незаконно из бюджета еще 830 тысяч рублей.

На основании материалов прокурорской проверки, которую проводили вместе с УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону, на коммерсанта завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере». Расследованием занимается СО ОМВД России по Иловлинскому району Волгоградской области.