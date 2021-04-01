В Волгоградской области детским лагерям и более 70 населенным пунктам угрожают лесные пожары

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Наконец-то в Волгоградскую область пришла весна. Погода становится все теплее и солнечнее, осадки на большей территории региона не ожидаются. Однако сухая погода может принести беду – лесные пожары. В области утвердили список населенных пунктов и территорий, которым могут угрожать ландшафтные возгорания. Приказ опубликовал комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, в него вошли населенные пункты Волгограда, Камышина, Михайловки и 20 районов области. Всего в списке 107 территорий, из которых более 70 – это населенные пункты.

В Волгограде лесные пожары могут угрожать всему городу и особенно определенным территориям - детскому лагерю «Орленок» в Красноармейском районе, а также 13-ти ТОСам, садоводческим товариществам и товариществам собственников недвижимости. Наибольшее число подверженных огню участков и населенных пунктов в Среднеахтубинском районе – 11 поселков, 23 хутора и 2 товарищества садоводов и собственников недвижимости.

Также по всей области лесные пожары могут угрожать детским оздоровительным лагерям «Ленинец» (Михайловка), «имени Гули Королевой» (хутор Паньшино и поселок Сады Придонья в Городищенском районе), «Рассвет» (Даниловский район), «Чайка» (Нехаевский район), «Золотой колос» (Новоаннинский район), «Спутник» (Новониколаевский район), «Хопер» (Урюпинский район), «Серебряные пруды» (Фроловский район).