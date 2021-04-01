В жестком столкновении двух такси в Волгограде пострадала 19-летняя пассажирка

Один из таксистов грубо нарушил ПДД. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

19-летнюю пассажирку госпитализировали в одну из больниц Волгограда после жесткого столкновения двух такси. ДТП произошло 1 апреля в 10:45 часов в Краснооктябрьском районе города-героя. Дорогу не поделили «Фольксваген» и «Киа Рио». Оба таксисты везли клиентов, но при этом не позаботились об элементарном – соблюдении правил.

По предварительной информации, 53-летний таксист за рулем «Фольксвагены» ехал по малому проспекту со стороны проспекта Металлургов в направлении Штеменко.

- Он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 32-летнего водителя. От удара «Киа» отбросило на обочину. Машина перевернулась, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

После аварии на месте работали следственно-оперативная группа отдела полиции и наряды ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.