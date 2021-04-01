Андрей Бочаров заставил чиновников подняться пешком на 20 этаж, чтобы они занялись заменой лифтов

Чиновники явно запыхались, а у губернатора Андрея Бочарова к 20 этажу даже дыхание не сбилось. Фото: областная администрация.

1 апреля губернатор Андрей Бочаров вместе с чиновниками поднялся на 20 этаж новостройки «Шоколад». И это не шутки ради. Так глава региона наглядно продемонстрировал, как непросто живется волгоградцам без лифтов, приводя в пример людей пожилого возраста и с ограниченными возможностями, мамочек с детьми, колясками и пакетами. С ним поднимались мэр Виталий Лихачев и член Совета Федерации от Волгоградской области Сергей Горняков. И хоть лифт в этом доме есть, для инспекции проблемного долгостроя прогулялись пешком.

По пути Бочаров бодро интересовался у коллег, кто делал зарядку и бегал с утра.

- Давно так не ходили? – губернатор всю дорогу шутит. – Кто там кряхтит? Кто там дышит как паровоз? Так, не отставайте!

На середине пути у многих сбилось дыхание, но Бочаров невозмутимо шел наверх, вел беседу и смеялся.

- Сергей Васильевич, сердечко бьется, да? – интересуется губернатор у Сергея Горнякова уже на последнем этаже. Он будет контролировать программу по замене лифтового хозяйства.

- От любви к Волгограду, - ответил Горняков.

Чиновники явно запыхались, но зато прочувствовали важность проблемы.

- Мы с вами пешочком прошлись и посмотрели, как тяжело ходить, пусть не на 20-й, а на 5, 7, 10 этаж, когда лифт не работает. Чтобы каждый из нас на собственном опыте это прочувствовал. Впечатляет, да? Поэтому реализация программы по замене лифтового хозяйства является ведущей для жителей Волгоградской области.

В многоэтажках города-героя и области нужно заменить около 4 тысяч подъемников. В ближайшие пару лет осилят половину. Но и новые лифты когда-то придут в негодность.

- Я считаю, что нам необходимо включиться в эту работы и сформировать единую программу. Ни на год, а на 5-10 лет. Исходя из того, когда лифты будут выходить из строя.