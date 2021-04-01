В Волгограде дачные автобусы начнут ходить с 10 апреля

На линии выйдут 12 дачных маршрутов Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

В Волгограде готовится к открытию дачный сезон. Уже в ближайшие дни садоводы и огородники отправятся на свои участки, чтобы высаживать семена. Но не у всех есть автомобили. Многие добираются до своих участков на общественном транспорте. С 10 апреля начнут работать дачные автобусные маршруты. Рейсы будут осуществляться по 12 сезонным направлениям до садоводческих хозяйств. Транспорт будет ходить по привычному для дачников расписанию с удобным интервалом движения, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Автобусы обеспечат транспортное сообщение с 14-ю садоводческими товариществами, которые располагаются в шести районах Волгограда. Расписание можно посмотреть на сайте МУП «ВПАТП №7» vpatp7.ru.

Для пассажиров будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна». Добавим, что с 1 мая по 31 октября оформление проездных будет идти без учета доходов граждан. В пунктах продажи билетов достаточно предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию. Волгоградцам предпенсионного и пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет) достаточно будет предъявить только паспорт.

Дачные автобусные маршруты:

№7э «39-я Гвардейская – С/о «Металлург»

№32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка»

№45 «Руднева – С/о «Кировец»

№ 48 «ВГТЗ – Дачи»

№ 50 «Обувная фабрика – С/о «Автотранспортник»

№ 53 «Автовокзал – С/о «Орошенец»

№54 «Вокзал – С/о «Слава»

№56 «Завод им. Ермана – С/о «Лесник»

№ 57 «Школа №33 – С/о «Шельф»

№ 58 «Завод им. Петрова – С/о «Здоровье»

№ 60 «Тулака – С/о «Спутник»

№ 99 «ВГТЗ – Дамба»