Под Волгоградом столкнулись тягач и фургон: погиб 20-летний водитель

Молодой водитель скончался до приезда скорой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 1 апреля, в Волгоградской области случилось несколько смертельных аварий. Около четырех утра на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» столкнулись фургон и тягач. Случилось это на 146-ом километре. 20-летний водитель «ГАЗ-А31R33» ехал со стороны Ростова в город-герой. В этот момент «MAN TGX» с полуприцепом остановился на светофоре. Молодой автомобилист не успел притормозить. В результате удара он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

В центре Волгограда погибла пенсионерка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Центральном районе Волгограда под колесами грузовика погибла 82-летняя женщина. Это случилось в 10:05 часов на улице Пархоменко во дворе дома №49. Пожилая женщина находилась на внутридворовой территории, когда 31-летний водитель «Митсубиси» стал разворачиваться. Автомобилист сдал назад, не убедившись в безопасности маневра, и наехал на женщину.

Вызвали полицейский и «скорую». Приехавшие врачи констатировали смерть несчастной. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ГИБД

Водителям напоминают: соблюдайте ПДД!