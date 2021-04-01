В Волгоградской области подорожали лук, яйца, гречка

Десяток яиц стоит дороже 78 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждая неделя в Волгоградской области приносит рост цен в магазинах и на рынках. С 22 по 29 марта снова подорожал целый ряд продуктов. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, на минувшей неделе подрос ценник на куриные яйца. Подорожание составило 2,24%. Теперь десяток яиц стоит в среднем 78,6 рубля. На 1,5% увеличилась стоимость у гречки. За эту крупу теперь приходиться отдавать 77 с половиной рублей за килограммовую пачку. Также на прошлой неделе на волгоградских прилавках стал менее выгодным репчатый лук. Рост цены составил 1,54%. Цена теперь – 25 рублей за килограмм. Незначительно, менее чем на 1% подорожали вареная колбаса, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, сахар, хлеб, картофель, огурцы, помидоры.

На минувшей неделе в магазинах и на рынках мало что подешевело. А если на что-то цена упала, но совсем незначительно. Свинина стала выгоднее всего на 1%. Еще меньше подешевели мясные консервы, мороженная рыба, сливочное масло, творог, сыры, рис, капуста.