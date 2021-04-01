Забили палкой: под Волгоградом судят двух убийц 77-летней старушки

Двух жителей Суровикинского района обвиняют в жестокой расправе над 77-летней старушкой. В декабре 2019 года 51-летний мужчина и его приятель до смерти забили несчастную палкой, требуя деньги на спиртное, ценные вещи и еду. Как установили следователи, в тот день сообщники употребляли алкоголь, а когда он закончился, наведались к соседке. Они проникли в дом жертвы, надеясь получить желаемое, но у пожилой женщины ничего не было.

- Получив отказ, сообщники накинулись на хозяйку жилища и стали избивать её деревянной палкой, нанеся около 20 ударов по голове и туловищу пенсионерки, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

После этого мужчины ушли, а пенсионерка скончалась дома. Сотрудники следкома направили материалы уголовного дела в прокуратуру. После обвинительного заключения его передали в суд.