С 1 апреля в Волгоградской области смягчаются коронавирусные ограничения

В апреле в Волгоградской области смягчат некоторые коронавирусные ограничения. Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Вторую весну волгоградцы живут в условиях коронавирусных ограничений. С 1 апреля некоторые из них отменят или смягчат. Напомним, соответствующее постановление губернатора №179 было опубликовано в середине марта (читайте подробности).

С сегодняшнего дня пенсионеры старше 65 лет не обязаны строго соблюдать режим самоизоляции, как это было весь пандемийный год. Теперь он носит рекомендательный характер. Пожилые люди смогут выезжать за город – в апреле пустят дачные автобусы. Кстати, социальные электронные проездные продают с 20 марта. За пенсионерами до 1 октября сохранится право подавать заявления для получения субсидий по обычной или электронной почте, по телефону или факсу.

Что касается работающего населения, то на удаленке по-прежнему остаются 30% сотрудников. Корпоративы остаются под запретом, как и посещение общественных мест без масок. А вот перчатки уже можно не носить.