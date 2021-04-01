Ребенок и женщина в больнице: в Волжском иномарка устроила массовое ДТП

ДТП в Волжском. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области не обходится и дня, чтобы не случились аварии с пострадавшими. Днем 31 марта в Волжском произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили 13-летняя девочка и 32-летняя женщина. В 15.45 на улице Химиков 34-летний водитель за рулем «Mitsubishi Lancer» на нерегулируемом перекрестке с площадью Труда при повороте должен был уступить дорогу. Однако автомобилист не пропустил «Ford Focus», который ехал во встречном направлении. Машины столкнулись, от удара «Mitsubishi» отлетел еще в «Ладу Гранту»

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, пострадали ребенок и женщина из автомобиля «Ford Focus». Скорая помощь увезла их в больницу.

ДТП в Дубовском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Дубовском районе в среду днем ДТП случилось с участием мотоциклиста. 33-летний водитель двухколесного коня «Triumph Tiger 1200» на 645 километре трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград» решился на обгон. Мотоциклист оказался на встречке, где влетел в «Ладу Веста» под управлением 35-летней женщины. Автомобиль делал поворот. В медучреждение забрали водителя мотоцикла.