Студенты из Оренбургской области дистанционно обокрали волгоградскую пенсионерку

Молодых людей взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два студента из Оренбургской области дистанционно обкрадывали россиян через соцсети: молодые люди обманом получали данные карточек и списывали средства. Одной из потерпевших стала пенсионерка из Ольховского района. После ее заявления волгоградские полицейские провели расследование и задержали мошенников.

Известно, что студенты отправляли потенциальным жертвам сообщения с информацией о выигрыше. Попавшихся на удочку аферистов людей обрабатывали, вводили в заблуждение и заполучали персональные данные счетов.

- Для задержания подозреваемых волгоградские оперативники выезжали в Орск. Во взаимодействии с коллегами из Оренбургской области и при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны на съемной квартире. У них изъяты 6 мобильных телефонов и 10 банковских карт, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас устанавливают потерпевших из других регионов. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража». Их взяли под стражу.