Студенты из Оренбургской области дистанционно обокрали волгоградскую пенсионерку

Молодых людей взяли под стражу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Два студента из Оренбургской области дистанционно обкрадывали россиян через соцсети: молодые люди обманом получали данные карточек и списывали средства. Одной из потерпевших стала пенсионерка из Ольховского района. После ее заявления волгоградские полицейские провели расследование и задержали мошенников.
Известно, что студенты отправляли потенциальным жертвам сообщения с информацией о выигрыше. Попавшихся на удочку аферистов людей обрабатывали, вводили в заблуждение и заполучали персональные данные счетов.
- Для задержания подозреваемых волгоградские оперативники выезжали в Орск. Во взаимодействии с коллегами из Оренбургской области и при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны на съемной квартире. У них изъяты 6 мобильных телефонов и 10 банковских карт, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сейчас устанавливают потерпевших из других регионов. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Кража». Их взяли под стражу.