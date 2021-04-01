Светится всеми цветами радуги: в волгоградском ЦПКиО заработало колесо обозрения

Фото: Администрация ЦПКиО

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха снова заработало колесо обозрения. 50-метровый объект простаивал около года из-за пандемии коронавируса. Однако теперь аттракцион снова готов встречать волгоградцев и гостей города, которые с высока хотят посмотреть на Волгоград. Как рассказал «КП-Волгоград» директор ООО «Парк» Андрей Еркин, колесо обозрение прошло все технические испытания после года консервации. Объект запустили, накануне вечером начала работать архитектурная подсветка, которая сверкает всеми цветами радуги. Но про коронавирус в ЦПКиО не забывают. Объект работает с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Андрей Еркин добавил, что в ближайшее время в парке заработают и другие аттракционы. До конца апреля запустят американские горки. Сейчас они прошли пуско-наладочные работы, проходит экспертиза.