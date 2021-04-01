Нет раковины и антисептиков: в Волгограде на полтора месяца закрыли пекарню

Роспотребнадзор продолжает инспектировать волгоградские заведения и фирмы, владельцы которых обязаны обезопасить сотрудников и посетителей от коронавирусной инфекциии. Некоторые экономят на элементарном, в итоге несут большие убытки их штрафуют или вовсе закрывают. Так, на полтора месяца закрыли пекарню «Баязет» на улице Военный городок. Как выяснил надзорный орган, помещение не дезинфицировали должным образом.

- Для проведения дезинфекции применяется средство, не предназначенное для обеззараживания при вирусных инфекциях, помещение не оборудовано раковиной для мытья рук, дозатором для обработки рук кожным антисептиком и так далее, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

По материалам проверки возбудили административное производство. Кировский районный суд поддержал позицию Роспотребнадзора: хозяину пекарни дали время на устранение всех нарушений. Лишь после этого он сможет продолжить работу.