В Волгограде парад Победы пройдет со зрителями

На парад допустят только тех, кто сделает прививку от ковида или уже имеет антитела к коронавирусу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Командование ЮВО договорилось с властями в регионах, где пройдут парады Победы о том, чтобы торжественные мероприятия прошли с участием зрителей. Правда, увидеть парад воочию в Волгограде смогут не все желающие, а лишь приглашенные. Об этом «КП-Волгоград» сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

В Южном округе парады, посвященные 76-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдут четырех городах-героях - Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

- В каждом городе планируется пригласить на парад Победы от 250 до 1,5 тысяч зрителей. Профилактические мероприятия, в том числе вакцинация зрителей и гостей в большинстве регионов уже организована, - уточняют в пресс-службе ЮВО.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников уже дал указания медслужбе военного округа оказать помощь в вакцинации зрителей и гостей парадов во всех городах их проведения. Достаточный для этого запас вакцины доставлен в госпитали и военные медицинские учреждения ЮВО. Со своей стороны власти берут на себя обязанности по подготовке трибун, а также по вакцинации приглашенных на парад ветеранов ВОВ, их сопровождающих, медработников, водителей и прочих участников мероприятий.