1 апреля на севере Волгограда десять улиц останутся без воды

Воды не будет с 6 утра до 11 вечера. Фото: Александр КУЛИКОВ

Завтра, 1 апреля, жители десяти улиц в Тракторозаводском районе Волгограда останутся без воды. И это не первоапрельская шутка, просто именно в этот день «Концессии водоснабжения» будут подключать новый водопровод по улице Дзержинского. Из-за чего придется перекрыть подачу воды в близлежащие дома.

Напомним, что в этом году власти запланировали масштабную реконструкцию улицы Дзержинского. Но прежде, чем приступить к благоустройству пешеходной зоны, решили заменить все инженерные коммуникации, которые проходят по улице. Ведь все трубы там были уложены еще в 70-х годах прошлого века и давно изжили свой срок эксплуатации. Чиновники договорились с «Концессиями» о замене трубопроводов.

- Наши сотрудники уже заменили 319 метров водопровода и 272 метра трубопровода канализации, которые идут к зданию Дворца культуры Тракторозаводского района. Также компания передожила 310 метров сетей водоснабжения и 118 метров сетей водоотведения в зеленой зоне по улицы Дзержинского, 11-19. Теперь предстоит выполнить замену еще 1200 метров водопровода и 850 метров канализации по улице Дзержинского, 2-22. Эти коммуникации обслуживают близлежащие многоквартирные дома, где проживают более 4000 волгоградцев. Но без перекрытия подачи воды, подключить новый водовод невозможно, поэтому жителям придется потерпеть неудобства, - говорят в «Концессии водоснабжения».

На время отключения людям будут подвозить воду в бочкам. С графиком их движения можно ознакомиться на сайте ресурсоснабжающей организации, а также по телефону Контакт-центра 99-67-96.

ВАЖНО!

1 апреля с 6.00 до 23.00 не будет воды по следующим адресам:

- улица Брюсова, 5, 6, 8, 8а, 9

- улица Дегтярева, 21, 25, 31, 33, 35, 37, 39

- улица Дзержинского, 17-38

- улица Жолудева, 2

- улица Коцубинского, 1-15

- переулок. Новослободский, 1-5

- улица Оскольская, 1-19

- проулок Саперная, 1-17

- переулок Часовой, 1-8

- улица Шурухина, 13, 32.