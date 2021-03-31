На проспекте Жукова в Волгограде срезали «дырявый» асфальт

Самый проблемный участок - от Рокоссовского до Каспийской - заменят по всей ширине проезжей части. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проспект Жукова опять ремонтируют. Да, казалось бы, совсем недавно его капитально обновляли (на самом деле еще в 2016-м к ЧМ по футболу), но последнюю зиму асфальт не пережил и сошел вместе со снегом. Сегодня «дырявый» верхний слой срезали. А в мэрии отчитались: «подрядная организация приступила к фрезерованию проезжей части проспекта Жукова». Обещают, что основные работы будут идти по ночам, чтобы не доставлять автомобилистам дополнительных неудобств.

На сегодняшний день рабочие успели отфрезеровать участок от улицы Рокоссовского до улицы Каспийской в Дзержинском районе, где были самые глубокие ямы.

- Здесь было зафиксировано разрушение продольных швов. Поэтому было принято решение выполнить комплексную замену полотна по всей ширине проезжей части, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.

На других участках проспекта, говорят, повреждения не такие масштабные, поэтому там обойдутся латками, точнее проведут ремонт картами.

- Всего на проспекте Жукова планируют заменить покрытие на площади 9,5 тысячи квадратных метров, - подсчитали в мэрии.

Кроме того, дорожники подлатают съезды с проспекта на примыкающие улицы, а также восстановят около полутора десятков люков инженерных коммуникаций.