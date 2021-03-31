В Волгограде суд не успел огласить приговор по делу о мафии в морге

Арам Мачкалян - супруг умершей во время родов женщины, чью печень подменили эти сотрудники патологоанатомического бюро, тоже присутствовал на оглашении приговора. Он ждет наказания за смерть его жены и сына. Фото пресс-службы волгоградских судов.

Сегодня, 31 марта 2021 года, в Дзержинском суде Волгограда должны были огласить приговор бывшему руководителю патологоанатомического бюро города Вадиму Колченко и его двум экс-подчиненным - Наталии Герасименко и Екатерины Черкасовой. Это их, напомним, обвиняют в подмене органов умерших (в частности это они заменили органы Елены Мачкалян – волгоградки, которая умерла во время родов по вине врачей). Но следователи собрали так много материалов, фактов и улик по данному уголовному делу, что в суде их просто не успели зачитать за одно заседание. В итоге, к концу рабочего дня в пресс-службе волгоградских судов сообщили, что оглашение приговора судья решил перенесли на 1 апреля.

Напомним, что Колченко обвиняют в общей сложности по пяти статьям уголовного кодекса. Ему вменяют не только служебный подлог и превышение должностных полномочий, но и мошенничество с премиями сотрудников, а еще взяточничество (в морге брали дополнительную плату за оказание ритуальных услуг их санитарками). Обвинитель требует максимального наказания для патологоанатома – 14 лет колонии и большой штраф.