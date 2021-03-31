В Волгограде начали обновлять сквер у аграрного университета

В этом году продолжат обновление пешеходной зоны вдоль улицы Казахской в Волгограде. В планах на 2021-й - реконструкция участка от улицы Новосибирской до Университетского проспекта. И начать работы решили со сквера возле агарного университета. Его обещают прелобразить до неузнаваемости.

- Рабочие уже снимают старое асфальтовое покрытие, на его месте появятся мощеные тротуарной плиткой дорожки. Вдоль дорожек установят новое освещение (33 светодиодных фонаря) и камеры видеонаблюдения. Также обещают смонтировать поливочный водопровод, уложить рулонный газон и высадить сотни новых деревьев и кустарников. В их числе пузыреплодник, липа мелколистная, ель, рябина, форзиция, береза, белый дерн и другие, -перечисляют в мэрии Волгограда.

После всего прогулочную зону оградят от проезжей части заборчиком и установят новые лавочки и урны. А на остановке «Больница №7» установят новый современный павильон ожидания.

- Гарантийный срок на все выполненные работы составит три года, - уточняют в администрации города. И напоминают, что проект этот реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.