«Ты не служил в армии»: под Волгоградом сосед едва не убил 19-летнего парня

19-летнего жителя Калачевского района госпитализировали в больницу утром 30 марта: у молодого человека были ножевые ранения. Об этом сообщили в полицию. Стражи порядка смогли оперативно вычислить нападавшего – 48-летнего соседа потерпевшего. В день инцидента мужчина зашел в гости к молодому человеку, который жил с матерью. Сели за общий стол.

- Мужчина стал оскорблять хозяина, упрекая его в том, что последний не служил в армии. Юноша несколько раз грубо ответил гостю, после чего последний схватив со стола кухонный нож, нанес несколько ударов в область шеи пострадавшему и отправился домой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На соседа завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет тюрьмы. Кстати, он во всем сознался, хоть и не смог пояснить мотивов своих действий – был подшофе.