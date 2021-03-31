Смешивал мусор с почвой: на коммерсанта под Волгоградом завели уголовное дело из-за свалки

Директор организации решил закопать мусор в почву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области возбудили уголовное дело на директора общества с ограниченной ответственностью. Предпринимателю вменяют «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда». Ранее коммерсанта обязали ликвидировать несанкционированную свалку в Калаче-на-Дону. Однако решение суда он не исполнил. А сделал видимость предпринятых мер по ликвидации мусорки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Федеральный службы судебных приставов по Волгоградской области, во время проверки было выявлено, что работники компании смешивали строительный мусор с плодородной почвой. Однако обмануть они никого не смогли. Зато теперь директор пойдет под суд. Решение о возбуждении уголовного дела принял начальник Калачевского отделения судебных приставов регионального Управления ФССП.