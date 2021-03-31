В Волгограде бизнесвумен задолжала работникам почти 3 миллиона рублей зарплаты

С 2014 года сотрудники одной из волгоградский фирм, занимающихся разработкой проектов газификации зданий, не получали зарплату. Четыре работника долгое время не подавали в суд на директора: та обещала, что вот-вот выплатит долг, но на деле люди лишь эпизодически видели свой заработок. В итоге сумма накапала серьезная – почти 3 миллиона рублей. При этом 2,5 миллиона – зарплата главного финансиста. Когда инженеры, бухгалтер и проектировщик уволились, бизнесвумен с ними не рассчиталась. Делом занялись следователи.

- Как установили следователи, материальных трудностей организация не испытывала – на счетах имелось достаточно средств, чтобы погасить долг, однако эти деньги расходовались на коммерческие нужды, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

Уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» после обвинительного заключения прокуратуры направили в суд.