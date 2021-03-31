В Волгоградской области разобрались в причинах вспышек вирусных заболеваний среди детей

Сегодня, 31 марта, представители волгоградского Роспотребнадзора, облздрава и обрнауки обсудили на брифинге сезонные детские инфекции. За последний месяц было три массовых вспышки в школьных и дошкольных учреждениях. Их вызвал норовирус. Но опасность не миновала: из-за затянувшейся зимы у жителей региона, особенно маленьких, может быть дефицит витаминов, солнца. Поэтому так важна профилактика в школах и детсадах, а со стороны родителей – ответственный подход к здоровью детей.

- В настоящее время детских образовательных объектов на карантине нет. Заражение норовирусной инфекцией происходит от человека к человеку. В случае несоблюдения профилактических мер она распространяется среди воспитанников и сотрудников. - рассказала «КП-Волгоград» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина.

Специалисты отмечают: нередко ребенок, принесший инфекцию в коллектив, температурил или жаловался на общее недомогание накануне, однако взрослые не повели его в поликлинику и не вызвали педиатра на дом. Это выясняется, когда заболевший уже заразил часть детей. И хотя есть строгие фильтры при приеме воспитанников или учеников, это не всегда помогает: если родители привели нездорового ребенка и ушли, его, конечно, не отправят одного домой.