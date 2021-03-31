В Волгограде на Порт-Саида появилась деревенская остановка

Фото: телеканал ТНТ.

Под конце марта и до Волгограда добралось тепло. Многие горожане уже планируют поездки на дачи или к родне в деревню. Отдых на свежем воздухе - самый лучший. А в самом городе-герое даже появилась автобусная остановка, оформленная в деревенском стиле. Глядя на нее, сразу понимается настроение. Объект, который городу-герою подарил телеканал ТНТ, украшен интересными атрибутами: тут есть, например, садовая бочка с яблоками, инвентарь для уборки огорода. Не забыли и о мерах безопасности: повесили бесконтактный санитайзер.

- «Деревенская» остановка будет радовать горожан до 12 апреля. Вся атрибутика соответствует нормам пожарной безопасности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе телеканала.

Кстати, такой подарок горожанам сделали в связи с выходом на экраны второго сезона сериала «Жуки». Первую серию покажут 5 апреля.