Морит голодом: волгоградская полиция проверяет информацию о жестоком обращении с собаками

Мужчина держит собак для охоты, хотя времени для этого нет. Как и на минимальных уход за питомцами. Вот такие "ходячие скелеты" увидели волонтеры и селяне. Фото: местные жители.

«В подвале у одного человека погибают пять собак, породистые охотничьи собаки оказались ему не нужны, животных морит голодом, периодически избивает!» - этот пост разместили в соцсетях неравнодушные жители хутора Майоровского Волгоградской области. Речь о 27-летнем мужчине, который, как говорят местные, заводит собак для охоты, но совсем не заботится о питомцах.

На публикацию откликнулись не только волонтеры, но и полицейские. 30 марта домой к хозяину собак приехал участковый. Он обошел двор, проверил достоверность информации, ведь речь о жестоком обращении с животными, а это уголовно наказуемо. У мужчины, действительно, было 5 собак, одна из которых недавно умерла. Хотя очевидцы, в том числе зоозащитники, утверждают, что перед приездом правоохранителей, селянин успел выбросить истощенного щенка в поле, где его нашли волонтеры.

Этого щенка хозяин успел выбросить в поле. Фото: местные жители.

В итоге остались две дворняги и две охотничьи. И без осмотра ветеринара видно, что питомцы худые, явно недоедают. Две на цепи, две бегают свободно. Во дворе есть бадья с едой. Правда, из-за алиментов и кредитов на пропитание денег почти не остается. Мужчина так и объясняет: еду дает исходя из имеющихся средств. Но отрицает факт избиения.

Полицейские привлекут специалиста, который осмотрит животных и после этого решат, что же с ними делать.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.