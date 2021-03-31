Нарколабораторию в гараже обнаружила ФСБ в Волгограде

Наркотики производили в арендованном гаражном боксе. Фото: УФСБ по ВО

В одном из гаражных кооперативов Волгограда сотрудники ФСБ обнаружили настоящую нарколабораторию. В арендованном гаражном боксе житель города наладил производство наркотических средств в особо крупном размере. На момент задержании волгоградца в его подпольной лаборатории обнаружили почти килограмм мефедрона. Возбуждено уголовное дело. По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» в особо крупном размере хозяину нарколаборатории грозит срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

- В гаражном боксе, арендуемом задержанным, обнаружены и изъяты: химические реактивы и лабораторное оборудование, а также произведенный им мефедрон массой 0,99263 килограмма, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Следователям еще предстоит установить все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.